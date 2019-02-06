Kagawa: "Nagatomo'yu yenip gücümüzü göstereceğiz"

Beşiktaş Kulübü, yeni transferleri Burak Yılmaz, Shinji Kagawa, Nicolas Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenledi. Vodafone Park'ta düzenlenen törende konuşan Japon futbolcu, ilk maçında attığı iki golle ilgili olarak "Tahmin edemeyeceğim bir şeydi, rüya gibiydi" ifadelerini kullandı. Kagawa, "Beşiktaş'ı yukarı doğru çıkarmaya çalışacağım...Nagatomo'yu yenip gücümüzü göstereceğiz" dedi.

Siyah-beyazlı takımın kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, yaklaşık 10 Japon gazetecinin takip ettiği basın toplantısındaki konuşmasına Türkçe merhaba diyerek başladı.

"Beşiktaş'ı yukarı doğru çıkarmaya çalışacağım"

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Kagawa, "Geldiğim için çok çok mutluyum. Taraftar, şehir, kulüp beni çok iyi karşıladı. Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya ve Beşiktaş'ı yukarı doğru çıkarmaya çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

"Nagatomo'yu yenip gücümüzü göstereceğiz"

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo ile oynayacağı maçı sabırsızlıkla beklediğini anlatan Kagawa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir muhteşem. Nagatomo da bu şehrin ne kadar muhteşem olduğundan bahsetmişti. Özellikle yemekleri harika, deniz de var. Takım beklediğim gibi muhteşem, taraftarlar da muhteşem. Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum. Dün Nagatomo'nun evinde beraberdik, yemek yedik. Nagatomo'yu yenip gücümüzü göstereceğiz. Nerede ne yapılır, ne yenir diye konuştuk. Kulüp ve takım hakkında yeterli deneyim sahibi olacak kadar vakit geçirmedim."

İlk maçında attığı iki golle ilgili konuşan Kagawa, "Tahmin edemeyeceğim bir şeydi, rüya gibiydi. İlk maçta böyle bir gol atmaktan önemlisi bunun devamını getirmek. Ben girdiğimde skor 4-1'di. Takımın öne geçmesine değil skora katkım oldu. Gol atıldıktan sonra taraftarların benim için söyleyeceği besteleri, şarkıları onlara bırakıyorum. Tüm taraftarların beklentisine cevap vermeye çalışacağım." dedi.

"Taraftarlar çok ateşli"

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu, siyah-beyazlı takımda devam edip etmeyeceği yönündeki bir soru üzerine, "Sezon sonuna daha vakit var. Ne yapacağım konusundan daha önemli olan elimden gelenin fazlasını yaparak takımı yukarı çıkarmak. Sonrasına bakacağız. Gelmeden önce Beşiktaş'ın maçlarını izlemiştim. Taraftarlar çok ateşli. Nagatomo derbide çekilmiş videoları izletti, çok etkilendim. Dortmund'ta derbi atmosferi böyle değildi." şeklinde konuştu.