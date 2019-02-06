Beşiktaş Kulübü, yeni transferleri Burak Yılmaz, Shinji Kagawa, Nicolas Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenledi. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza törenine konuşan golcü oyuncu Burak Yılmaz, "Kalbimde olduğu gibi aklımda da bir gün Beşiktaş'a dönmek vardı" dedi.

Siyah-beyazlı ekibin yeni forveti Burak Yılmaz, Beşiktaş taraftarı olduğunun oynadığı her takımda bilindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım. 12 sene sonra tekrar bu formayı giymemi uygun gören başkanımıza, yönetim kuruluna ve hocamıza teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu camiaya layık olacağım. Bana inananları mahcup etmeyeceğim. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra çok yerde oynadım. Her zaman Beşiktaş maçlarını izliyordum. Çin'de de izledim. Lyon maçını izlerken orada saat 5'ti. Dört büyük takımda da oynadım, hepsinde büyük başarılar yakaladım ama beni diğer arkadaşlarımdan ayıran şu ki görev yaptığım bütün camialar benim Beşiktaşlı olduğumu bilirdi. Kalbimde olduğu gibi aklımda da bir gün Beşiktaş'a dönmek vardı. Burada başladım burada bitirmek istiyorum. Buradaki süremi dolu dolu başarılarla doldurmak istiyorum."

Kanat oyunundan ziyade ortadan oynanan oyunu tercih ettiğini belirten tecrübeli futbolcu, 3 puanlık sistemde her şeyin değişebileceğinin altını çizerek, şu görüşleri paylaştı:

"Oyun düzenini hocamız belirler ama benim tarzımı biliyorsunuz. Ortalarla değil Kagawa, Oğuzhan gibi oyuncularla iletişim içinde ortadan oynayan oyuncuyum. 11 puan fark var, 3 puanlık sistemde işler terse dönünce nerede olduğunuzu fark edemeyebilirsiniz. Erzurum maçında talihsiz bir kayıp yaşadık. Bundan sonra kazanıp önümüzdekilerin kaybetmesini bekleyeceğiz ve sonuna kadar gideceğiz."

"Merhaba ben Isimat"

Konuşmasına Türkçe "Merhaba ben Isimat" diye başlayan Nicolas Isımat-Mirin de Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktardı.

Fransız futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Başkana, hocaya, taraftarlara teşekkür ediyorum. Pepe çok büyük ve kaliteli bir savunma oyuncusu. Belli ki burada iyi bir iz bırakmış. Vida, Gökhan, Caner, Adriano gibi kaliteli oyuncularla oynuyorum. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde iyi bir deneyim kazandım. Hollanda'da şampiyonluk yaşadım. Kupalar kazanmak için buradayım." açıklamasını yaptı.

Muhayer: "Bu forma için savaşacağım"

Beşiktaş'ın genç transferi Muhayer Oktay ise şunları söyledi:

"Sayın başkanımıza hocalarıma beni buraya layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapacağım ve bu forma için savaşacağım. Çok şanslı ve mutluyum. Takımdaki abilerimden çok şey öğreneceğime eminim. Katkı sağlamak istiyorum. Kendimi 8 ve 10 numara olarak görüyorum ama kararı hoca verecek."