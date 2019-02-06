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Erzurumspor taraftarından TFF ve MHK'ye tepki
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ERZURUMSPOR TARAFTARINDAN TFF VE MHK'YE TEPKİ

Erzurumspor taraftarından TFF ve MHK'ye tepki

Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kuruluna (MHK) tepki gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarı, lig müsabakalarında takıma haksızlık yapıldığını iddia ederek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kuruluna (MHK) tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yakutiye Medresesi önünde bir araya gelen taraftar grubu, sloganlar eşliğinde TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.

Burada TFF, MHK ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören aleyhine sloganlar atıp meşale yakan grup, müdürlüğün bulunduğu iş merkezi önüne üzerinde "Erzurumspor doğranıyor" yazısı yazan siyah çelenk bıraktı.

Taraftarlar daha sonra olaysız dağıldı.

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