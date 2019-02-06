Kulüpler Birliği'nde Murat Sancak dönemi

Mustafa Temel Bozbağ'ın görevini bırakması üzerine olağanüstü yapılan genel kurulda başkanlığa oy birliğiyle Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak getirildi.
Murat Sancak, "Hayırlısı olsun Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız. İyi anılarak iyi işler yapma gayretinde olacağız. Tüm kulüp başkanlarıma tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.
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