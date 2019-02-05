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Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi
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ADANA DEMİRSPOR'DA ÜMİT ÖZAT DÖNEMİ

Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi

Hafta sonunda Yılmaz Vural ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da teknik direktörlük koltuğuna Ümit Özat oturdu. Özat da hafta başında Giresunspor'la yollarını ayırmıştı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Özat'ın boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını Başkan Murat Sancak'a bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.

Adana Demirspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırmıştı. Özat'ın ise hafta başında Giresunspor'daki görevine son verilmişti.
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