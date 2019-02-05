Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA kadroları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadroları belli oldu.
Ara transfer döneminde kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren Fenerbahçe, Victor Moses, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar'ı UEFA kadrosuna dahil etti.
Yeni transferlerden Miha Zajc ve Serdar Aziz ise Avrupa kadrosunda kendisine yer bulamadı.
Sarı-lacivertliler, 12 Şubat Salı günü Zenit'i konuk edecek.
Galatasaray ise ara transfer döneminde kadrosuna kattığı; Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Marcao'yu UEFA Avrupa ligi kadrosuna ekledi.
Yeni transferlerden; Kostas Mitroğlu, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekip, 14 Şubat Perşembe günü Benfica ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.
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