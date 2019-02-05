﻿
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA kadroları belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROLARI BELLİ OLDU

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA kadroları belli oldu

Galatasaray Diagne, Luyindama ve Marcao'yu; Fenerbahçe ise Moses, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar'ı UEFA kadrosuna dahil etti.

441 Okunma

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadroları belli oldu.

Ara transfer döneminde kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren Fenerbahçe, Victor Moses, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar'ı UEFA kadrosuna dahil etti.

Yeni transferlerden Miha Zajc ve Serdar Aziz ise Avrupa kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Sarı-lacivertliler, 12 Şubat Salı günü Zenit'i konuk edecek.

Galatasaray ise ara transfer döneminde kadrosuna kattığı; Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Marcao'yu UEFA Avrupa ligi kadrosuna ekledi.

Yeni transferlerden; Kostas Mitroğlu, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 14 Şubat Perşembe günü Benfica ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.
Türk hakemler, VAR toplantısına katılacak
Fenerbahçe'de sistem değişiyor
Kagawa: "Nagatomo'yu yenip gücümüzü göstereceğiz"
"Kurduğumuz hayallerden de hedeflerimizden de sapmayacağız"
Süper Lig’in 20.haftasına damga vuran 10 olay
Süper Lig'de kaleler şaştı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿