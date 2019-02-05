Süper Lig’in 20.haftasına damga vuran 10 olay

Kagawa şov yaptı
Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan kiraladığı Japon yıldızı Shinji Kagawa, Antalyaspor'u 6-2 yendikleri maçta oyuna 81. dakikada girdi ve girer girmez iki gol birden attı. İlk buluştuğu topu filelere yollayan tecrübeli futbolcu ikinci golünü frikikten buldu. Japon yıldızın bu performansı Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.
Dorukhan seriye bağladı
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz üç maçtır rakip fileleri boş geçmiyor. 22 yaşındaki futbolcu Akhisar ve Erzurumspor'dan sonra Antalyaspor'a da gol attı.
Zirvede fark 8'e çıktı
Başakşehir deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 yendi ve Galatasaray'ın beraberlikle tamamladığı haftadan avantajlı çıktı. Zirvede fark 8'e çıkarken Başakşehir'de yeni transferler Robinho ve Demba Ba golle tanıştı. Başakşehir gelecek hafta sahasında Erzurumspor ile oynayacak.
Fenerbahçe ilk kez üst üste iki maç kazandı
Sarı lacivertliler, Yeni Malatyaspor’un ardından evinde Göztepe’yi de 2-0 yenmeyi başardı. Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazandı ve ligde 12. sıraya yükseldi. Gelecek haftaki rakipleri ise deplasmanda Kayserispor.
Victor Moses golle tanıştı
Fenerbahçe’nin Chelsea’den yeni transferi Victor Moses, ikinci maçında golle tanıştı. Oyuna sonradan giren Nijeryalı futbolcu gol sevincini elleriyle maske yaparak yaşadı. Ona göre bu sevinç Batman’i andırıyordu.
Galatasaray 11 yabancıyla çıktı
Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Fatih Terim maça tamamıyla yabancılardan oluşan bir kadroyla çıkmayı tercih etti. Yeni transferlerden Mitroglou ve Luyindula da ilk 11’deydi.
Djalma Campos’un golü
Alanyaspor’un etkili futbolcularından Djalma Campos belki de yılın golünü attı. Kaleci Muslera’nın kalesinden uzakta olduğunu gören futbolcu uzak mesafeden harika bir aşırtma golü attı. Bu golün yanı sıra Trabzonspor’dan Rodallega, Malatyaspor’dan Aleksic’in golleri de görülmeye değerdi.
Sergen Yalçın’ın performansı
Alanyaspor maçı öncesinde tribünlerde bu pankart açıldı. Alanyaspor, Sergen Yalçın’ın takımın başına gelmesinin ardından iyi bir performans sergilemeye başladı. Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası öncesi göreve gelen teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı, sadece bir kez kaybetti.
Erzurumspor'un VAR isyanı
Erzurumspor kendi evinde Rizespor'a 1-0 yenildi. Maçın hakemi Özgür Yankaya'nın kararları ve özellikle bir pozisyonda VAR'a başvurup verdiği karar Erzurum camiasının çok tepkisini çekti. Başkan Hüseyin Üneş "Hakem hata yapabilir, VAR geldi. Hakem doğru karar veriyor, VAR ile yamultuyor. VAR'ın adaletine nasıl inanayım. Olmaz olsaydı bu VAR." dedi.
Trabzonspor sakata geldi
Trabzonspor'da Onazi, Sosa ve Pereira ile başlayan sakatlık sürecine Novak ve Uğurcan da eklendi. Novak'ın ayak birinci parmağında kırık tespit edildi. Uğurcan da sol arka uyluk adalesinden sakatlandı.
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