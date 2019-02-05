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Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 203. maçına çıkıyor
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PINAR KARŞIYAKA, AVRUPA'DA 203. MAÇINA ÇIKIYOR

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 203. maçına çıkıyor

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu son maçında Kosova temsilcisi Z Mobile Priştine ile karşılaşacak.

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Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu son maçında Kosova temsilcisi Z Mobile Priştine'ye konuk olacak.

I Grubu'nda ilk 5 karşılaşmanın ardından ikinci sıradaki yerini garantileyen ve adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka, gruptaki son maçında Z Mobile Priştine ile 6 Şubat Çarşamba günü TSİ 21.00'de Priştine'deki Gençlik ve Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Birkan Batuk ve Erdi Gülaslan yarınki maçta forma giyemeyecek.

Avrupa'da 203. randevu

Avrupa kupalarında 203. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 202 karşılaşmada 104 galibiyet, 97 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 15 bin 973 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 751 sayı gördü.

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