Bursaspor 0 - Atiker Konyaspor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 20. haftasında Bursaspor ile Atiker Konyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bursaspor: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Tunay Torun (10' Henri Saivet), Iasmin Latovlevici (60' Allano Lima), Yusuf Erdoğan (73' Burak Kapacak), Aytaç Kara, Stephane Badji, Umut Nayir
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Abdou Traore, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner (57' Moryke Fofana), Marko Jevtovic, Deni Milosevic (78' Mustapha Yatabare), Adis Jahovic (88' Ali Çamdalı)
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Sarı Kartlar: DK 78: Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), DK 86: Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor)
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