Fenerbahçe'nin Martin Skrtel planı

Ara transferde yaptığı takviyelerle takımı güçlendiren Fenerbahçe’de iç transfer gündemi ısınıyor. Önümüzdeki sezonun takımını kurmaya başlayan yönetimin önceliği, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Martin Skrtel.

Neustadter ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen yönetim, önümüzdeki sezon Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in yanında Skrtel'i de takımda görmek istiyor.

Savunmanın bel kemiği olan tecrübeli futbolcu ile yeni bir sözleşme için çalışmalar da sürüyor.

Yaş ortalaması düşük bir takım kurmayı hedefleyen Başkan Ali Koç ve yönetimi, 34 yaşındaki futbolcuya farklı bir gözle bakıyor. Taraftarın da çok sevdiği Skrtel'e aynı ücretten iki yıllık sözleşme teklif edildi.

Avrupa ve Asya kıtasından birçok kulübün gündeminde olan Skrtel, daha iyi bir sözleşme elde edebileceğine inanıyor.

İyi bir kontrata imza atmak isteyen başarılı savunmacı, en az 3 yıllık bir sözleşmenin yanı sıra daha yüksek ücret talep ediyor.

Taraflar arasındaki görüşmeler, sezon sonuna kadar sürecek.