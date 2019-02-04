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Gençlerbirliği'nde "Eryaman Stadyumu" heyecanı
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE "ERYAMAN STADYUMU" HEYECANI

Gençlerbirliği'nde "Eryaman Stadyumu" heyecanı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, sezonun kalan bölümündeki iç saha maçlarını Eryaman Stadı’nda oynayacak.

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Stat problemi nedeniyle ev sahibi olduğu karşılaşmaları Osmanlı Stadı ve Yeni Eskişehir Stadı'nda oynamak zorunda kalan Gençlerbirliği, ligin 21. haftasındaki başkent derbisinde, yapımı tamamlanan Eryaman Stadı'nda ilk maçına çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eryaman Stadı’na Osmanlıspor maçıyla adımını atacak kulübümüz, bu sezon kalan tüm iç saha maçlarını da burada oynayacak. Bu vesileyle bir kez daha bize statlarını açan Osmanlıspor Kulübünün başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Stadın bu sezonki maçlarımıza yetiştirilmesi sürecinde de başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Centilmen Gençlerbirliği taraftarını ve tüm Ankaralıları, camiamız için bu önemli günde Eryaman Stadı’na davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Puan tablosunun 2. sırasındaki Gençlerbirliği ile 3. sıradaki Osmanlıspor'un karşılaşacağı 21. hafta mücadelesi, 9 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
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Nejat Uydur
4 Şubat 201923:33
Bunlara Yenikent yeterdi yeni stadi kirletmeyin
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