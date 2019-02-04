Kaplan: "2-3 yeni transfer daha oynayabilir"

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Kasımpaşa maçı öncesinde takımı hakkında Klasspor’a açıklamalarda bulunarak, “Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden bir çıkışa geçmek istiyoruz. Şunu söylemeliyim ki, bu takım ligde kalacak. Buna herkes inansın” dedi.

“Mehmet Yiğiner, gece gündüz çalıştı”

Ankaragücü’nün devre arasında iyi transferlere imza attığını söyleyen Mustafa Kaplan, “Başkanımız Mehmet Yiğiner, yoğun çabaları sonucunda transfer yasağını kaldırdı. Takıma yeni isimleri katmak için gece gündüz çalıştı. Takıma katkı sağlayacak isimleri, uygun maaşlarla takıma kazandırdı. 12 oyuncu aldık ama neredeyse hiç bonservis bedeli vermeden bu isimlere sahip olduk. Sadece birkaç oyuncu için bazı kulüplere bedeller ödendi. Bu bir transfer politikası başarısıdır.” dedi.

“Transferler, planlı ve programlı yapıldı”

Transferlerin belirli bir plan ve program dâhilinde yapıldığının altını çizen Kaplan, “Son 3 günde transferler yapılmış gibi gözükse de belirli bir plan ve program dahilinde bu oyuncular kadroya dahil edildi. Alacağımız her oyuncu hakkında Başkan Yiğiner ile istişare içinde olduk. İlk yarıdaki bazı sorunlar yaşanmasın diye her bölgede oynayan futbolcuların alternatifini de almaya çalıştık. Şimdi bakıldığında bol alternatifli bir kadroya sahibiz” diye konuştu.

“Kasımpaşa maçı ile çıkışa geçeceğiz”

Kasımpaşa maçıyla yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını vurgulayan Kaplan, “Alanya ve Trabzonspor maçlarını kötü oynayarak kaybetmedik. Bazı şanssızlıklar ve bireysel hatalar neticesinde sahadan mağlup ayrıldık. Özellikle Trabzonspor maçında hakemin nasıl kararlar verdiğini herkes gördü. 2 tane penaltımız verilmedi. Aydın Karabulut’un pozisyonunda VAR’a bile bakılmadı. Tabiki bunlar mazeret değil. Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden bir çıkışa geçmek istiyoruz. Şunu söylemeliyim ki, bu takım ligde kalacak. Buna herkes inansın.” ifadelerini kullandı.

“Kasımpaşa maçında 2-3 yeni transfer daha oynayabilir”

Yeni transferlerden Canteros ve Scarione hakkında da bilgi veren Kaplan, “Trabzonspor maçının ilk 11’inde 4 yeni transferimizi oynattık. Kasımpaşa maçında 2-3 yeni transferimiz de sahada olabilir. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Maçın pazartesi gününde olması bizim için bir avantaj. Yeni bir takım olarak daha çok çalışma fırsatı yakalayacağız. Taraftarlarımız, Canteros’un oynamasını bekliyor. Belli bir süredir maça çıkmadığı için antrenman ve maç eksiği var. Ayrıca farklı bir coğrafyadan geldiği için alışma süreci var. Kasımpaşa maçına kadar kendisini hazırlayıp maçın kadrosuna dahil etmeye çalışıyoruz. Scarione ise belli bir süredir maça çıkmamasına rağmen bireysel antrenmanlarına devam etmiş. Birkaç taktik antrenmanının ardından takıma monte edeceğiz” şeklinde konuştu.

“El Kabir’den faydalanmak istiyoruz”

Devre arasında yaşanılan sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen El Kabir’den sezon sonuna kadar en iyi şekilde faydalanmak istediklerini söyleyen Kaplan, “El Kabir’i Gençlerbirliği’nden beri yakından tanıyorum. Kendisinin kadro dışı kalması, yönetimsel bir olaydı. El Kabir’in Başkanımız Yiğiner ile görüşerek yaptığı hatalardan dolayı özür dilediğini biliyorum. Zaten bizimle antrenmanlarına devam ediyordu. Biz de TFF’ye verdiğimiz kadroya kendisini ekledik. Biz, El Kabir’den sezon sonuna kadar yararlanmak istiyoruz. Kendisinin bizi mahçup etmeyeceğini düşünüyoruz. Kasımpaşa maçının kadrosuna da büyük ihtimalle alacağız” dedi.

“Orta sahada yeteri kadar oyuncumuz vardı”

Yabancı kotası nedeniyle Alessio Cerci, Johannes Hopf, Nduka Ozokwo, Thomas Heurtaux’un ardından liste dışı kalan Faty hakkında bilgi veren Kaplan, “Yabancı sınırlaması nedeniyle bazı oyuncularımız liste dışında kaldı. Bunlardan biri de Faty oldu. Devre arasında yaptığımız transferler sonrasında orta sahadaki oyuncu sayımız artmıştı. Bir karar vermek zorundaydık, biz de kararımızı Faty’den yana kullandık. Birisine bu piyango vuracaktı, o isim Faty oldu. Futbolda böyle şeyler var.” açıklamalarını kullandı.