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Giresunspor da Ümit Özat ile yolları ayırdı...
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GİRESUNSPOR DA ÜMİT ÖZAT İLE YOLLARI AYIRDI...

Giresunspor da Ümit Özat ile yolları ayırdı...

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, Ümit Özat ile hiçbir maddi beklentisi olmaksızın karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını söyledi.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını belirtti.

Eren, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce kulübümüzde göreve başlayan değerli hocamız Ümit Özat ile hiçbir maddi beklentisi olmaksızın karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz."

Karadeniz temsilcisinde bu sezon göreve gelen üçüncü teknik adam olan Ümit Özat, takımın başında ligde sadece 18. haftada Eskişehirspor, 19. haftada Osmanlıspor ve 20. haftada da Tetiş Yapı Elazığspor maçlarına çıktı.

Giresunspor bu karşılaşmalarda, evinde Osmanlıspor'a 2-0 kaybederken, Eskişehirspor ve Tetiş Yapı Elazığspor ile de deplasmanda golsüz berabere kaldı.

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