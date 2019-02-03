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Dersini alan El Kabir, geri döndü!
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DERSİNİ ALAN EL KABİR, GERİ DÖNDÜ!

Dersini alan El Kabir, geri döndü!

Ankaragücü'nde son dönemde çıkardığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen Faslı oyuncu El Kabir, yeniden kadroya dahil edildi.

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Ankaragücü'nde son dönemde çıkardığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen Faslı oyuncu El Kabir, yeniden kadroya dahil edildi.

Devre arasında Arabistan'a gitmesi gündeme gelen El Kabir'in transferi olumlu sonuçlanmayınca sözleşmesi Ankaragücü ile devam eden oyuncunun, kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bu görüşmede, El Kabir'in yönetim ve teknik heyetten özür dilediği belirtilirken bu sezon kalan 14 maçta takımı için mücadele edeceğinin sözünü verdiği açıklandı.

TFF'deki 28 kişilik oyuncu kadrosuna tekrar dahil edilen 31 yaşındaki Faslı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 14 ve Türkiye Kupası'na 2 maça çıkıp 6 kez ağları havalandırdı.

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2
Eskikurt
3 Şubat 201922:28
Dünyanın parasını verip yan gelip yat demek bana göre doğru değil özür dilediyse oynayacak böyle zor gunlerimizde vurur yapmanın anlamı yok karakterini bir yana bırakıp faydalanmak en akılcı yol inşallah gollerini atar bu zor günler de katki sağlar.
1
Ankara
3 Şubat 201921:35
Bu terbiyesizi kesinlikle affetmeyecektiniz. Bize kabus yaşattı o gece. Tüm futbolcuların morali motivasyonu bozuldu o gün. Altyapı oyuncularıyla oynayın böylelerine fırsat vermeyin. Transfer olamayınca mecbur af diledi. Başka maçta yapmayacağını nerden bilelim
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