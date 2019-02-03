Dersini alan El Kabir, geri döndü!

Ankaragücü'nde son dönemde çıkardığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen Faslı oyuncu El Kabir, yeniden kadroya dahil edildi.
Devre arasında Arabistan'a gitmesi gündeme gelen El Kabir'in transferi olumlu sonuçlanmayınca sözleşmesi Ankaragücü ile devam eden oyuncunun, kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Bu görüşmede, El Kabir'in yönetim ve teknik heyetten özür dilediği belirtilirken bu sezon kalan 14 maçta takımı için mücadele edeceğinin sözünü verdiği açıklandı.
TFF'deki 28 kişilik oyuncu kadrosuna tekrar dahil edilen 31 yaşındaki Faslı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 14 ve Türkiye Kupası'na 2 maça çıkıp 6 kez ağları havalandırdı.
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