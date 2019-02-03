Hacettepe, Sakarya'da mağlup

Bu takımdan bi yol olmaz bu hoca hala bu takımın başında yönetim nerde dua edin iki takım kafadan düştü yoksa en büyük düşme adayı

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Durnus

3 Şubat 201921:20

Vallah, veyis hoca uc puan icin oynamiyor ve bunun icin de disardan oyuncu almadi, ama bu oyuncular streesle nasil basa cikacak iste burada Veyis hoca isin icin de olmasi gerek. Ben veyis hocayi cok iyi bilirim, inatci hocadir, caliskandir ama psikolojiden anlamiyor! Ve takimi motive etme konusunda da eksikleri var.