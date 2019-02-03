Hacettepe, Sakarya'da mağlup

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta Sakaryaspor’a konuk olan Hacettepe sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Veyis Kanber’in öğrencileri iyi mücadele ettikleri maçta ilk yarının uzatma bölümünde Berk İsmail Ünsal’ın golüne engel olamayınca sahadan üzgün ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla 20 puanda kalan Mor Menekşeler gelecek hafta Ankara’da Amed Sportif’i ağırlayacak.
STAT: Yeni Atatürk
HAKEMLER: Çağatay Altay , Mehmet Kağan Bingöl , Mehmet Ekin
SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan - Alper , Can , Zahit (Dk. 90 Furkan Karabaş), Can Aksu , Ferhat Yazgan , İlyas (Dk. 62 Ömer Doğru), İsmail , Oğuz Kocabal , Serkan (Dk. 79 Savaş Taha), Ömer Özdemir
HACETTEPE: Burak - Berat , Arda , Rahmi Can , Furkan (Dk. 26 Mustafa Hüseyin ), Metehan Mert (Dk. 61 Ali Eren ), Eren Bektaş, Suat Bolat , Çayan Poshoroğlu (Dk.81 Furkan Temir), Tuğrul , Serdarcan
GOL: Dk. 45+1 Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Can, Ömer Doğru (Sakaryaspor) - Furkan, Tuğrul, Ali Eren, Mustafa Hüseyin (Hacettepe)
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