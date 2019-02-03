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Hacettepe, Sakarya'da mağlup
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HACETTEPE, SAKARYA'DA MAĞLUP

Hacettepe, Sakarya'da mağlup

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta Sakaryaspor’a konuk olan Hacettepe sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

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TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta Sakaryaspor’a konuk olan Hacettepe sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Veyis Kanber’in öğrencileri iyi mücadele ettikleri maçta ilk yarının uzatma bölümünde Berk İsmail Ünsal’ın golüne engel olamayınca sahadan üzgün ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla 20 puanda kalan Mor Menekşeler gelecek hafta Ankara’da Amed Sportif’i ağırlayacak.

STAT: Yeni Atatürk

HAKEMLER: Çağatay Altay , Mehmet Kağan Bingöl , Mehmet Ekin

SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan  - Alper , Can , Zahit (Dk. 90 Furkan Karabaş), Can Aksu , Ferhat Yazgan , İlyas  (Dk. 62 Ömer Doğru), İsmail , Oğuz Kocabal , Serkan  (Dk. 79 Savaş Taha), Ömer Özdemir

HACETTEPE: Burak - Berat , Arda , Rahmi Can , Furkan (Dk. 26 Mustafa Hüseyin ), Metehan Mert  (Dk. 61 Ali Eren ), Eren Bektaş, Suat Bolat , Çayan Poshoroğlu  (Dk.81 Furkan Temir), Tuğrul , Serdarcan

GOL: Dk. 45+1 Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Can, Ömer Doğru (Sakaryaspor) - Furkan, Tuğrul, Ali Eren, Mustafa Hüseyin (Hacettepe)
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2
Erkin
3 Şubat 201922:01
Bu takımdan bi yol olmaz bu hoca hala bu takımın başında yönetim nerde dua edin iki takım kafadan düştü yoksa en büyük düşme adayı
1
Durnus
3 Şubat 201921:20
Vallah, veyis hoca uc puan icin oynamiyor ve bunun icin de disardan oyuncu almadi, ama bu oyuncular streesle nasil basa cikacak iste burada Veyis hoca isin icin de olmasi gerek. Ben veyis hocayi cok iyi bilirim, inatci hocadir, caliskandir ama psikolojiden anlamiyor! Ve takimi motive etme konusunda da eksikleri var.
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