Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan 123 sayı, 58 sayı fark

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 123-65 yendi.
Salon: Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu
Hakemler: Erhan Gürsel, Yiğit Emre Şimşek, Hande Öztürk
Canik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 11, Dilara Tongar 20, Deniz Çolakoğlu 14, Candide Öztürk 6, James 6, Neslihan Demir 8
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 10, Avinar Kaya 5, Melisa Korkmaz 5, Gonca Karataş 6, Petronyte 16, Özge Karataş 11, Sasa Cado 18, Deniz Aygül 14, Walker 14, Anderson 24
1. Periyot: 17-24
Devre: 36-57
3. Periyot: 44-90
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