Lider Denizlispor'a Hatayspor çelmesi

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında lider Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 36'ya, Denizlispor ise 43'e yükseltti.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Deniz Caner Özaral
Hatayspor: Akın Alkan, Hamza Gür (Dk. 82 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 76 Mirkan Aydın), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo, Maiga (Dk. 90 Korkishko), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 73 Mbamba), Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 81 Gökhan Süzen), Burak Çalık (Dk. 64 Kehinde), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Goller: Dk. 34 Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Dk. 90 Kehinde (Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Diallo (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 68 Yusuf Abdioğlu, Dk. 81 Maiga (Hatayspor), Dk. 83 Aissati, Dk. 90+5 Ziya Alkurt (Denizlispor)
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