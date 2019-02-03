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Lider Denizlispor'a Hatayspor çelmesi
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LİDER DENİZLİSPOR'A HATAYSPOR ÇELMESİ

Lider Denizlispor'a Hatayspor çelmesi

Antakya Atatürk Satdı'nda oynanan maçta Hatayspor ile Denizlispor sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

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Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında lider Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 36'ya, Denizlispor ise 43'e yükseltti.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Deniz Caner Özaral

Hatayspor: Akın Alkan, Hamza Gür (Dk. 82 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 76 Mirkan Aydın), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo, Maiga (Dk. 90 Korkishko), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 73 Mbamba), Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 81 Gökhan Süzen), Burak Çalık (Dk. 64 Kehinde), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Goller: Dk. 34 Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Dk. 90 Kehinde (Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Diallo (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Yusuf Abdioğlu, Dk. 81 Maiga (Hatayspor), Dk. 83 Aissati, Dk. 90+5 Ziya Alkurt (Denizlispor)
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