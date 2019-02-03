﻿
Kulüplerimizden Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı
﻿
Site İçi Arama
﻿

KULÜPLERİMİZDEN OSMAN ÇAKMAK'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kulüplerimizden Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

401 Okunma

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş kulüpleri, Tokat'ın Zile ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, olay sonrası Sultan Çakmak'ın hayatını kaybettiği, baba Ömer Çakmak'ın ise hastanede tedavi altında olduğu hatırlatılarak, "Merhumeye Allah'tan rahmet, Osman Çakmak'a, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı, aynı olay sonrası yoğun bakıma alınan Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünden paylaşılan başsağlığı mesajında ise "Ampute takımımızın kaptanı Osman Çakmak'a başsağlığı, değerli annesine Allah'tan rahmet, babasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü mesajında "Ampute Futbol Milli Takımımızın kaptanı Osman Çakmak'ın annesinin soba gazı zehirlenmesi sonucu vefat ettiğini, babasının tedavi altında olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Çakmak'a başsağlığı, annesine Allah'tan rahmet, babasının biran önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." sözlerine yer verdi. 

Beşiktaş Kulübünden de "Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet, Osman Çakmak'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı, Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz." mesajı paylaşıldı.

2
Dersini alan El Kabir, geri döndü!
Ankaragücü'nden hakem ve VAR isyanı!
2
Hacettepe, Sakarya'da mağlup
Medipol Başakşehir'in 8 puanlık zirve keyfi
Burak Gören: "Fenerbahçe Beko, bize saygı duyarak oynadı"
Türk Telekom, Fenerbahçe'ye 23 farkla yenildi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿