Adana Demirspor 3 - Gazişehir Gaziantep FK 2
Spor Toto 1'nci Lig 20. haftasında Adana Demirspor ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 3-2 kazandı.
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kaan Kanak, Hakan Bilgiç, Joher Rassoul, Tayyib Talha Sanuç, Jakub Kosecki, Süleyman Koç (77' Erdal Öztürk), Vedat Bora (82' Levent Aycicek), Berk Yıldız (90' İsmail Konuk), Hamidou Traore, Pote
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Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Yalçın Kılınç, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Kubilay Aktaş, Yonathan Del Valle, Gökhan Alsan, Prince Segbefia (66' Rydell Poepon), Kerim Avcı, Igor Wanderson (46' Oğulcan Çağlayan), Seifedin Chabbi (75' Erhan Çelenk)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 4: Süleyman Koç (Adana Demirspor), DK 20: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 38: Pote (Adana Demirspor), DK 60: Pote (Adana Demirspor), DK 66: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 24: Jakub Kosecki (Adana Demirspor), DK 33: Igor Wanderson (Gazişehir Gaziantep FK), DK 50: Hakan Bilgiç (Adana Demirspor), DK 71: Kubilay Aktaş (Gazişehir Gaziantep FK), DK 88: Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep FK)
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