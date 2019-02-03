Ümraniyespor 1 - Boluspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 20. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 1-0 kazandı.
Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Alaaddin Okumuş, Yasir Subaşı, Recep Aydın, Muhammed Gönülaçar (86' Aaron Appindangoye), Serkan Göksu, Bahadır Taşdelen (46' Boubacar Diabang), Andreas Vasilogiannis (65' Atabey Çiçek), Leandrinho
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Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, İshak Çakmak, Mustafa Durak (78' Umut Gündoğan), Bilal Sebaihi, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (66' Mutlu Güler), Özgürcan Özcan (78' Batuhan Altıntaş)
Teknik Direktör:
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Gol: DK 72: Atabey Çiçek (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: DK 14: Ufuk Budak (Boluspor), DK 43: Leandrinho (Ümraniyespor), DK 87: Burak Öğür (Ümraniyespor)
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