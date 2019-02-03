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Osmanlıspor 1 - Balıkesirspor Baltok 0
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OSMANLISPOR 1 - BALIKESİRSPOR BALTOK 0

Osmanlıspor 1 - Balıkesirspor Baltok 0

Spor Toto 1'nci Lig 20. haftasında Osmanlıspor ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmanlıspor 1-0 kazandı.

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Osmanlıspor 1 - Balıkesirspor Baltok 0

Spor Toto 1'nci Lig 20. haftasında Osmanlıspor ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 1-0 kazandı.

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı (76' Beykan Şimşek), Ousmane N'diaye, Burhan Eşer (69' Ognjen Todorovic), Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembi, Eric Ayuk Mbu, Sinan Kurt, Magaye Gueye (64' Mertan Caner Öztürk)

Teknik Direktör:

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Okan Alkan, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Foxi Kethevoama (54' Muhammed Ali Doğan), Mehmet Boztepe (81' Rahmi Anıl Başaran), Sedat Şahintürk, Steve Beleck

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 40: Sinan Kurt (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 56: Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok), DK 65: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), DK 70: Zydrunas Karcemarskas (Osmanlıspor), DK 78: Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), DK 90: Sinan Kurt (Osmanlıspor), DK 90: Tomislav Glumac (Balıkesirspor Baltok)

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