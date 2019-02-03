Osmanlıspor 1 - Balıkesirspor Baltok 0
Spor Toto 1'nci Lig 20. haftasında Osmanlıspor ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 1-0 kazandı.
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı (76' Beykan Şimşek), Ousmane N'diaye, Burhan Eşer (69' Ognjen Todorovic), Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembi, Eric Ayuk Mbu, Sinan Kurt, Magaye Gueye (64' Mertan Caner Öztürk)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Okan Alkan, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Foxi Kethevoama (54' Muhammed Ali Doğan), Mehmet Boztepe (81' Rahmi Anıl Başaran), Sedat Şahintürk, Steve Beleck
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Gol: DK 40: Sinan Kurt (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: DK 56: Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok), DK 65: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), DK 70: Zydrunas Karcemarskas (Osmanlıspor), DK 78: Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), DK 90: Sinan Kurt (Osmanlıspor), DK 90: Tomislav Glumac (Balıkesirspor Baltok)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.