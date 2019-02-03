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Eskişehirspor 3 - Gençlerbirliği 2
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ESKİŞEHİRSPOR 3 - GENÇLERBİRLİĞİ 2

Eskişehirspor 3 - Gençlerbirliği 2

Spor Toto 1'nci Lig 20. haftasında Eskişehirspor ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eskişehirspor 3-2 kazandı.

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Eskişehirspor 3 - Gençlerbirliği 2

Spor Toto 1'nci Lig 20. haftasında Eskişehirspor ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 3-2 kazandı.

Eskişehirspor: Melih Ağa, Ferhat Kiraz, Erdal Akdarı, Furgan Polat, Mevlüt Çelik, Ibrahim Sissoko, Kamal Issah (68' Kıvanç Karakaş), Mehmet Feyzi Yıldırım, Fıratcan Üzüm (63' Marko Milinkovic), İbrahim Halil Öner (77' Emre Güral), Mehmet Özcan

Teknik Direktör:

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Kari Arnason, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon (63' Cosmin Matei), Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz, Nadir Çiftçi (80' Barış Başdaş), Deniz Yılmaz, Mert Nobre (22' Bogdan Stancu)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 37: Erdal Akdarı (Eskişehirspor), DK 38: Bogdan Stancu (Gençlerbirliği), DK 72: Ibrahim Sissoko (Eskişehirspor), DK 80: Ibrahim Sissoko (Eskişehirspor), DK 84: Barış Başdaş (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 28: Luccas Claro (Gençlerbirliği), DK 40: Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği), DK 53: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 76: Ferhat Kiraz (Eskişehirspor), DK 85: Cosmin Matei (Gençlerbirliği), DK 90: Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

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