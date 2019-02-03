Eskişehirspor 3 - Gençlerbirliği 2
Spor Toto 1'nci Lig 20. haftasında Eskişehirspor ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 3-2 kazandı.
Eskişehirspor: Melih Ağa, Ferhat Kiraz, Erdal Akdarı, Furgan Polat, Mevlüt Çelik, Ibrahim Sissoko, Kamal Issah (68' Kıvanç Karakaş), Mehmet Feyzi Yıldırım, Fıratcan Üzüm (63' Marko Milinkovic), İbrahim Halil Öner (77' Emre Güral), Mehmet Özcan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Kari Arnason, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon (63' Cosmin Matei), Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz, Nadir Çiftçi (80' Barış Başdaş), Deniz Yılmaz, Mert Nobre (22' Bogdan Stancu)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 37: Erdal Akdarı (Eskişehirspor), DK 38: Bogdan Stancu (Gençlerbirliği), DK 72: Ibrahim Sissoko (Eskişehirspor), DK 80: Ibrahim Sissoko (Eskişehirspor), DK 84: Barış Başdaş (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: DK 28: Luccas Claro (Gençlerbirliği), DK 40: Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği), DK 53: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 76: Ferhat Kiraz (Eskişehirspor), DK 85: Cosmin Matei (Gençlerbirliği), DK 90: Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.