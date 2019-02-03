Altınordu 6 - K Karabükspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 20. haftasında Altınordu ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 6-0 kazandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer (46' Ali Yaşar), Recep Yemişci, Berkay Samancı (46' Alican Özfesli), Mehmet Murat Uçar, Okan Derici, Anıl Koç, Muhammed Mert (73' David Kılınç), Sefa Yılmaz
Teknik Direktör:
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K Karabükspor: Furkan Kaçar, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak (76' Sezer Gündüz), Arda Belen, Emre Eser, Toykan Topuz (37' Abdullah Sezgin), Berk Kervankıran (50' Melih Berat Arslan), Hüseyin Topbaş, Arif Bostancı, Batuhan Kurt
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 18: Anıl Koç (Altınordu), DK 23: Muhammed Mert (Altınordu), DK 31: Sefa Yılmaz (Altınordu), DK 33: Berkay Samancı (Altınordu), DK 35: Anıl Koç (Altınordu), DK 72: Mehmet Murat Uçar (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 12: Toykan Topuz (K Karabükspor), DK 85: Sezer Gündüz (K Karabükspor)
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