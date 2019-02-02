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Cenk Tosun'un asisti Everton'a yetmedi
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CENK TOSUN'UN ASİSTİ EVERTON'A YETMEDİ

Cenk Tosun'un asisti Everton'a yetmedi

Premier Lig'de milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, sahasında Wolverhampton'a 3-1 yenildi.

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İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, sahasında Wolverhampton'a 3-1 mağlup oldu.

Goodison Park'ta oynanan mücadelede Cenk Tosun, 90 dakika forma giydi.

Mücadeleyi konuk Wolverhampton, 3-1 kazandı. Konuk ekibin gollerini Ruben Neves, Raul Jimenez ve Leander Dendoncker atarken Everton'ın golünü Andre Gomes kaydetti. Gomes'in attığı golün asistini Cenk Tosun yaptı.

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