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Chelsea, Higuain ve Hazard'la farka gitti
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CHELSEA, HİGUAİN VE HAZARD'LA FARKA GİTTİ

Chelsea, Higuain ve Hazard'la farka gitti

Huddersfield Town'ı 5-0'la geçen Chelsea, puanını 50'ye çıkardı.

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İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanan maçta Chelsea sahasında Huddersfield Town'ı 5-0 yendi.

Stamford Bridge Stadı'ndaki mücadelede başkent ekibinin gollerini 16 ve 69. dakikalarda Gonzalo Higuain, 45 ve 66. dakikalarda Eden Hazard ile 86. dakikada David Luiz kaydetti.

Ligde son iki haftayı puansız kapatan Chelsea, bu galibiyetin ardından puanını 50'ye çıkardı.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Tottenham Hotspur, 83. dakikada Heung-Min Son'ın attığı golle Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

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