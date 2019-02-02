Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında, sahasında Gazişehir Gaziantep'i 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, "Biz iyi bir takım olma yolundayız, futbolcularıma yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hakem Ali Şansalan ve ekibine iyi yönetimi için teşekkür etti.
Gazişehir Gaziantep'in zor bir rakip olduğunu ifade eden Vural, şunları söyledi:
"Kazansalar puanları 35 olacaktı. Eskişehirspor bugün Gençlerbirliği'ni yendi. Gördüğünüz üzere bu ligde daha neler olur neler. Oyuncularıma yürekten teşekkür ediyorum. İyi gidiyoruz, takımımız iyi yolda. Kolay değil, gerçekten zor bir maçtı. Transfer döneminde 11 arkadaşımız gitti, 11 arkadaş da takıma katıldı. Bütün yeni arkadaşları bir araya getirip oynatmak için zaman da lazımdı. Biz iyi bir takım olma yolundayız, futbolcularıma yürekten teşekkür ediyorum. İş bitmedi daha, zorlu maçlarımız var önümüzde. İnşallah bundan sonra maçları kazanmaya devam edersek, bütünlük içerisinde Adana Demirspor'u önemli bir takım haline getiririz."
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