Bayern Münih'e Leverkusen çelmesi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu. Bavyera ekibi, bu yenilgiyle lider Borussia Dortmund'un 7 puan gerisine düştü.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 20. haftasında BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu.
Bavyera ekibi, 41. dakikada Leon Goretzka’nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bayer Leverkusen, 53. dakikada Leon Bailey, 63. dakikada Kevin Volland ve 90. dakikada Lucas Alario'nun golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 42 puanda kalan Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puanla dönen lider Borussia Dortmund'un 7 puan gerisine düştü. Leverkusen ise puanını 30'a yükseltti.
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