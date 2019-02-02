﻿
Bayern Münih'e Leverkusen çelmesi
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAYERN MÜNİH'E LEVERKUSEN ÇELMESİ

Bayern Münih'e Leverkusen çelmesi

Deplasmanda Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup olan Bayern Münih, lider Borussia Dortmund'un 7 puan gerisine düştü.

221 Okunma

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu. Bavyera ekibi, bu yenilgiyle lider Borussia Dortmund'un 7 puan gerisine düştü.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 20. haftasında BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu.

Bavyera ekibi, 41. dakikada Leon Goretzka’nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bayer Leverkusen, 53. dakikada Leon Bailey, 63. dakikada Kevin Volland ve 90. dakikada Lucas Alario'nun golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 42 puanda kalan Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puanla dönen lider Borussia Dortmund'un 7 puan gerisine düştü. Leverkusen ise puanını 30'a yükseltti.

ETİKETLER
Osmanlıspor 1 - Balıkesirspor Baltok 0
Eskişehirspor 3 - Gençlerbirliği 2
2
Gençlerbirliği, 41 puana takılıp kaldı!
3
Eskişehirspor-Gençlerbirliği maçının ardından
3
Kaplan: "Berabere bitecek maçı kaybettik"
TED Ankara Kolejliler, Fenerbahçe'yi devirdi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿