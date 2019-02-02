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Karaman'dan Novak ve Uğurcan'la ilgili kötü haber
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KARAMAN'DAN NOVAK VE UĞURCAN'LA İLGİLİ KÖTÜ HABER

Karaman'dan Novak ve Uğurcan'la ilgili kötü haber

Ankaragücü maçı sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman, "Novak'ın ayak parmağında bir kırık söz konusu. Uğurcan'ın arka adalesinde yırtık şüphesi var" dedi.

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Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, rakipleri karşısında kazanmanın, 3 puan almanın güzel olduğunu söyledi. Sakatlıklarla ilgili sıkıntılarla uğraştıklarına değinen Karaman, "Novak'ın ayak parmağında bir kırık söz konusu. Uğurcan'ın arka adalesinde yırtık şüphesi var. Her şeye rağmen mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Her şeye rağmen kazanmak güzel. Çünkü bu 3 puan, ligde bulunduğumuz pozisyonu korumu ve daha alttaki takımların bize yaklaşmasını engelleme noktasında önemliydi. Kazanmak ve 3 puan almak güzel." dedi.

Novak ve Uğurcan'ın durumu

Sakatlıklarla ilgili sıkıntılarla uğraştıklarına değinen Karaman, "Novak'ın ayak parmağında bir kırık söz konusu. Uğurcan'ın arka adalesinde yırtık şüphesi var. Her şeye rağmen mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu stresli müsabakalarda ikinci golü bulamazsanız o stres maç boyunca hiçbir şekilde yakanızdan düşmüyor. Ne olursa olsun oyuncuların kazanma adına verdikleri mücadele son derece olumluydu. 3 puan aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

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