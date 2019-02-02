Alanyaspor 1 - Galatasaray 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 20. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Baiano, Djalma Campos, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Lucas Villafanez (89' Taha Yalçıner), Junior Fernandes (80' Ozan Tufan), Papiss Cisse (90' Josef Sural)
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Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho (18' Ömer Bayram), Martin Linnes, Marcao, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli (82' Yunus Akgün), Fernando Reges, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Kostas Mitroglou (55' Sinan Gümüş)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 45: Djalma Campos (Alanyaspor), DK 52: Sofiane Feghouli (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 6: Christian Luyindama (Galatasaray), DK 37: Lucas Villafanez (Alanyaspor), DK 45: Fernando Reges (Galatasaray), DK 51: Badou Ndiaye (Galatasaray), DK 77: Welinton Silva (Alanyaspor), DK 90: Marcao (Galatasaray), DK 90: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor), DK 90: Sinan Gümüş (Galatasaray)
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