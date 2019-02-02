﻿
Alanyaspor 1 - Galatasaray 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALANYASPOR 1 - GALATASARAY 1

Alanyaspor 1 - Galatasaray 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 20. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

189 Okunma

Alanyaspor 1 - Galatasaray 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 20. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Baiano, Djalma Campos, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Lucas Villafanez (89' Taha Yalçıner), Junior Fernandes (80' Ozan Tufan), Papiss Cisse (90' Josef Sural)

Teknik Direktör:

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho (18' Ömer Bayram), Martin Linnes, Marcao, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli (82' Yunus Akgün), Fernando Reges, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Kostas Mitroglou (55' Sinan Gümüş)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 45: Djalma Campos (Alanyaspor), DK 52: Sofiane Feghouli (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 6: Christian Luyindama (Galatasaray), DK 37: Lucas Villafanez (Alanyaspor), DK 45: Fernando Reges (Galatasaray), DK 51: Badou Ndiaye (Galatasaray), DK 77: Welinton Silva (Alanyaspor), DK 90: Marcao (Galatasaray), DK 90: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor), DK 90: Sinan Gümüş (Galatasaray)

﻿

Sergen Yalçın'dan Galatasaray maçı yorumu
Ümit Davala'dan hakem Alper Ulusoy'a tepki
Bakan Kasapoğlu, Hollanda Spor Bakanı ile buluştu
Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın programı açıklandı
Terim, Mitroglou ve Luyindama'yı maç kadrosuna aldı
Hangi 3 isim UEFA kadrosuna yazılacak?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿