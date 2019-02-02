﻿
Gençlerbirliği, 41 puana takılıp kaldı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ, 41 PUANA TAKILIP KALDI!

Gençlerbirliği, 41 puana takılıp kaldı!

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 41 puanla lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci devrede oynadığı 3 maçı da kaybetti.

726 Okunma

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 41 puanla lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci devrede oynadığı 3 maçı da kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'e veda ettikten sonra düştüğü 1. Lig'e 8 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve 3. haftada liderlik koltuğuna oturan başkent ekibi, devre arasına da zirvede girdi ancak 2. devre işler tersine döndü.

Devre arasına Denizlispor'un 5, Gazişehir Gaziantep'in 10 puan önünde lider giren kırmızı-siyahlılar, ikinci yarıya deplasmanda oynadığı Hatayspor maçıyla başladı.

Zirve mücadelesi veren Hatayspor'a 3-1 mağlup olan başkent ekibi, hanesine puan yazdıramasa da lider koltuğunu bırakmadı.

Kırmızı-siyahlılar, Hatayspor yenilgisinin ardından 19. haftada Osmanlı Stadı'nda konuk ettiği Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu.



Bu mağlubiyetle zirveyi Denizlispor'a kaptıran başkent takımı, 20. haftada kümede kalma mücadelesi veren eski teknik direktörü Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaştı.

Renktaşı ekip karşısında sahadan 3-2 yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar ilk devrede yakaladığı 8 maçlık galibiyet serinin tam aksi bir performansla ikinci yarıya başladı.

Sezonun 2. devresinde puan hanesinde yazan '41' rakamını bir türlü değiştiremeyen Gençlerbirliği, haftaya başkentin diğer temsilcisi Osmanlıspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Osman Özköylü yönetiminde 7 maçlık galibiyet serisi bulunan mor-sarılar karşısında kötü gidişe dur demeye çalışacak.
Eskişehirspor 3 - Gençlerbirliği 2
3
Eskişehirspor-Gençlerbirliği maçının ardından
4
Gençlerbirliği'nde işler sarpa sarıyor
Bakan Kasapoğlu, Hollanda Spor Bakanı ile buluştu
1
Erkan Sözeri: "Lig bizim için yeni başlıyor"
Futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
2
Şakir
2 Şubat 201922:26
Ara transfer de oyuncu da aldırmak istemedi. Neymiş, 41 puanı toplayanlara ayıp olurmuş. Yahu süper lige çıkamayınca taraftara ayıp olmayacak mı ? Adamlar parasını alıyor oynamıyor, sonra da transfer yapılırsa ayıp oluyor ! bütün suç sende erkan hoca, sıyıramazsın...
1
Mert
2 Şubat 201920:47
Ahmet sen ne bayağı bir oyuncusun. Kırmızı kart gösterirdim hakem olsam. Azıcık profesyonel ol her pozisyonda faul yapıp itiraz etmen adamı deli ediyor. Sakatlanan Pogba oyundan çıkarken ona saldırmanı da unutmadık. Onun dışında Hakan geleni geçeni alıyor, Srancu o eski hazretleri değil. Bu kadroyu çok şişirdin Erkan hoca
﻿