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Ankaragücü yenildi ama umut verdi
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ANKARAGÜCÜ YENİLDİ AMA UMUT VERDİ

Ankaragücü yenildi ama umut verdi

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 20. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı.

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Trabzonspor 1 - MKE Ankaragücü 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 20. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Zargo Toure, Filip Novak (57' Luis Ibanez), Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak (90' Majid Hosseini), Abdülkadir Ömür (84' Vahid Amiri), Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Stelios Kitsiou, Sedat Ağçay, Thibault Moulin (82' Aydın Karabulut), Wilfred Moke (74' Ricardo Faty), İlhan Parlak (57' Hadi Sacko), Dever Orgill, Tyler Boyd

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 6: Hugo Rodallega (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 28: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), DK 48: Wilfred Moke (MKE Ankaragücü), DK 66: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), DK 69: Caleb Ekuban (Trabzonspor), DK 85: Anthony Nwakaeme (Trabzonspor), DK 90: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), DK 90: Tiago Pinto (MKE Ankaragücü)
 

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3
Serdar06
2 Şubat 201918:43
Her maç oyunun başında gol yiyoruz. Defansda çok açık verdik. Eskiden olduğu gibi defansı 90 dk sağlama almamız gerekir. Hoca, moke ye 70 dk nasıl dayandı. Bu moke bu takımda oynamaz. Ilhan ruhsuz oynuyor. Mulin ilerde oynamaz. Ce ce faty muolin alternatifli olarak ön libero oynar. Hocaya bunları hatırlatmak gerek. Pinto, Alı han kubalas, sedat ağçay süper oynadı. Sacho iyi bir oyuncu. Boyd iyi bir oyuncu. Defansa yardım etmiyor, etmesi gerekir. Son 10 dk gibi o ynasaydık Trabzondan puan alırdık.Kasımpaşa maçında kontrollü oyunla 3 puan alınabilir.
2
Cankirili Simsar Seco
2 Şubat 201918:33
Bu takima yeni imzaladi biraz mac kondusyonu kazandiralim galibiyetler gelecek. 10 numaramiz daha hazir degil.Hoca degisimi sart. Ibrahim Uzulmezi getirin toparlariz
1
Aga
2 Şubat 201918:23
Ne yazıkki bir sıfır mağlubiyete nerdeyse sevinir olduk takım eskiye nazaran azda olsa umut verdi yeni transferler aklımda daha çok idüğü zaman sanıyorum daha iyi olacak bu kadro bizi kümede bırakırım zor ama imkansız değil sizin yenemediğimiz takımı başka takım yener siz açan tek saçlarınız biz ikinci ve birinci ligde öyle şampiyon olmadıkmi bu ligde de bu tür şeyler olur belki kümede kalabiliriz allah sonumuzu iyi etsin gidişat parlak görünmüyor.
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