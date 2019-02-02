Ankaragücü yenildi ama umut verdi

Her maç oyunun başında gol yiyoruz. Defansda çok açık verdik. Eskiden olduğu gibi defansı 90 dk sağlama almamız gerekir. Hoca, moke ye 70 dk nasıl dayandı. Bu moke bu takımda oynamaz. Ilhan ruhsuz oynuyor. Mulin ilerde oynamaz. Ce ce faty muolin alternatifli olarak ön libero oynar. Hocaya bunları hatırlatmak gerek. Pinto, Alı han kubalas, sedat ağçay süper oynadı. Sacho iyi bir oyuncu. Boyd iyi bir oyuncu. Defansa yardım etmiyor, etmesi gerekir. Son 10 dk gibi o ynasaydık Trabzondan puan alırdık.Kasımpaşa maçında kontrollü oyunla 3 puan alınabilir.

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Aga

2 Şubat 201918:23

Ne yazıkki bir sıfır mağlubiyete nerdeyse sevinir olduk takım eskiye nazaran azda olsa umut verdi yeni transferler aklımda daha çok idüğü zaman sanıyorum daha iyi olacak bu kadro bizi kümede bırakırım zor ama imkansız değil sizin yenemediğimiz takımı başka takım yener siz açan tek saçlarınız biz ikinci ve birinci ligde öyle şampiyon olmadıkmi bu ligde de bu tür şeyler olur belki kümede kalabiliriz allah sonumuzu iyi etsin gidişat parlak görünmüyor.