Ankaragücü yenildi ama umut verdi

Trabzonspor 1 - MKE Ankaragücü 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 20. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Zargo Toure, Filip Novak (57' Luis Ibanez), Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak (90' Majid Hosseini), Abdülkadir Ömür (84' Vahid Amiri), Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega
Teknik Direktör:
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MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Stelios Kitsiou, Sedat Ağçay, Thibault Moulin (82' Aydın Karabulut), Wilfred Moke (74' Ricardo Faty), İlhan Parlak (57' Hadi Sacko), Dever Orgill, Tyler Boyd
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 6: Hugo Rodallega (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 28: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), DK 48: Wilfred Moke (MKE Ankaragücü), DK 66: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), DK 69: Caleb Ekuban (Trabzonspor), DK 85: Anthony Nwakaeme (Trabzonspor), DK 90: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), DK 90: Tiago Pinto (MKE Ankaragücü)
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