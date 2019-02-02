Kasımpaşa 1 - Demir Grup Sivasspor 3
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 20. haftasında Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 3-1 kazandı.
Kasımpaşa: Simone Scuffet, Özgür Çek, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Bengali Koita (67' Tobias Heintz), Loret Sadiku, David Pavelka (77' Haris Hajradinovic), Josue Sa (46' Tarkan Serbest), Trezeguet, Stipe Perica
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Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Douglas, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (87' Özer Hurmacı), Arouna Kone (76' Muhammet Demir), Emre Kılınç, Fousseni Diabate (81' Fatih Aksoy)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 6: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 14: Stipe Perica (Kasımpaşa), DK 66: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor), DK 69: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 54: Stipe Perica (Kasımpaşa), DK 68: Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), DK 90: Haris Hajradinovic (Kasımpaşa)
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