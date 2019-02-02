Evkur Y.Malatyaspor 1 - Kayserispor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 20. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Murat Akça, Bülent Cevahir, Arturo Mina, Issam Chebake, Mitchell Donald, Murat Yıldırım (46' Robin Yalçın), Danijel Aleksic, Guilherme Marques (84' Barış Alıcı), Thievy Bifouma, Ömer Şişmanoğlu (69' Eren Tozlu)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Tjaronn Chery (90' Levent Gülen), Artem Kravets (80' Oleksandr Kucher), Şamil Cinaz, Deniz Türüç, Hasan Hüseyin Acar (84' Silvestre Varela), Umut Bulut
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 14: Artem Kravets (Kayserispor), DK 19: Danijel Aleksic (Evkur Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 74: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 90: Atila Turan (Kayserispor), DK 90: Deniz Türüç (Kayserispor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.