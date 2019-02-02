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Evkur Y.Malatyaspor 1 - Kayserispor 1
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EVKUR Y.MALATYASPOR 1 - KAYSERİSPOR 1

Evkur Y.Malatyaspor 1 - Kayserispor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 20. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Evkur Y.Malatyaspor 1 - Kayserispor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 20. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Murat Akça, Bülent Cevahir, Arturo Mina, Issam Chebake, Mitchell Donald, Murat Yıldırım (46' Robin Yalçın), Danijel Aleksic, Guilherme Marques (84' Barış Alıcı), Thievy Bifouma, Ömer Şişmanoğlu (69' Eren Tozlu)

Teknik Direktör:

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Tjaronn Chery (90' Levent Gülen), Artem Kravets (80' Oleksandr Kucher), Şamil Cinaz, Deniz Türüç, Hasan Hüseyin Acar (84' Silvestre Varela), Umut Bulut

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 14: Artem Kravets (Kayserispor), DK 19: Danijel Aleksic (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 74: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 90: Atila Turan (Kayserispor), DK 90: Deniz Türüç (Kayserispor)

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