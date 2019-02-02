Moses: "Sanki Batman'mişim gibi bir hareket yaptım"

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki 2. golünü kaydeden yeni transfer Victor Moses, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Moses, attığı golü ve sonrasında yaşadığı sevinci de yorumladı.
İlk olarak maçı değerlendiren Nijeryalı futbolcu, "Maçın en başından sonuna kadar harika bir karakter gösterdik. Gerçekten çok iyi bir görüntü sergiledik. 3 puan bizim için en önemlisiydi. Son 2 karşılaşmamızda 2’de 2 yaptık. Bu ivmeyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Tek isteğimiz maçları kazanarak devam etmek." dedi.
Attığı golle ilgiliyse Moses, "Çok mutluyum. Takımım için ilk golümü attım. Umarım çok daha fazla goller atmayı başarırım. Çalışmamıza devam edeceğiz. Takım arkadaşlarım çok iyi. Herkes çok iyi çalışıyor. Herkes bana büyük sevgi gösteriyor, çok iyi destek veriyor. Saha içindeyken de bunu hissedebiliyorum. Takımıma yardım etmek, katkı vermek istiyorum. Harika bir karakter gösterdik. Bu akşam herkesin de ne kadar mutlu olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.
Son olarak golün ardından yaşadığı sevinçle ilgili Victor Moses, "Herhangi bir anlamı yok. Sanki yüzümde bir maske varmış gibi, sanki Batman’mişim gibi bir hareket yaptım. Batman işini yaparken siz onu göremezsiniz. Öyle bir durum söz konusuydu benim için de. Golü attığım için çok büyük mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu.
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