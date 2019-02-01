Fenerbahçe 2 - Göztepe 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 20. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Sadık Çiftpınar (70' Jailson), Andre Ayew (64' Victor Moses), Mehmet Topal, Nabil Dirar, Mehmet Ekici, Yassine Benzia (64' Tolgay Arslan), Roberto Soldado
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Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis, Cristian Titi, Lumor Agbenyenu, Celso Borges, Andre Castro, Serdar Gürler (89' Yoan Gouffran), Alpaslan Öztürk (54' Deniz Kadah), Halil Akbunar (46' Yasin Öztekin), Cameron Jerome
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 7: Andre Ayew (Fenerbahçe), DK 73: Victor Moses (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 32: Halil Akbunar (Göztepe), DK 33: Andre Castro (Göztepe), DK 37: Andre Ayew (Fenerbahçe), DK 45: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 65: Mehmet Topal (Fenerbahçe), DK 90: Yasin Öztekin (Göztepe)
Kırmızı Kart: DK 50: Cameron Jerome (Göztepe)
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