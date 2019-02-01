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İşte Kerim Frei'ın yeni takımı
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İŞTE KERİM FREİ'IN YENİ TAKIMI

İşte Kerim Frei'ın yeni takımı

Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiraladı.

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Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiralık olarak gönderdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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