İşte Kerim Frei'ın yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiralık olarak gönderdi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
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