Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Avrupa’nın dev kulüpleri, yüksek bonservis bedelleri ödemekten çekinmedi. İşte Avrupa'daki en pahalı 5 transfer...
1- Frenkie De Jong
Ajax'tan 75 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan 21 yaşındaki Frenkie De Jong, en pahalı transfer oldu.
2 - Christian Pulusic
Listenin 2'inci sırasında Borussia Dortmund’dan Chelsea’nin yolunu tutan Christian Pulusic var. 20 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyuncunun bonservis bedeli 65 milyon euro.
3- Paulinho
Ara transfer döneminde adından söz ettiren bir başka isim ise Paulinho. Barcelona'dan Çin kulübü Guangzhou Evergrande’ye giden 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bonservisine 42 milyon euro ödendi.
4- Leandro Paredes
Paris Saint Germain, Leandro Paredes için Zenit'e 40 milyon euro verdi.
5- Lucas Paqueta ve Krzysztof Piatek
İtalyan temsilcisi Milan ise Flamengo'dan Lucas Paqueta ve Genoa'dan Krzysztof Piatek'i 35'er milyon euroya kadrosuna kattı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.