Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Avrupa’nın dev kulüpleri, yüksek bonservis bedelleri ödemekten çekinmedi. İşte Avrupa'daki en pahalı 5 transfer...

1- Frenkie De Jong

Ajax'tan 75 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan 21 yaşındaki Frenkie De Jong, en pahalı transfer oldu.

2 - Christian Pulusic

Listenin 2'inci sırasında Borussia Dortmund’dan Chelsea’nin yolunu tutan Christian Pulusic var. 20 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyuncunun bonservis bedeli 65 milyon euro.

3- Paulinho

Ara transfer döneminde adından söz ettiren bir başka isim ise Paulinho. Barcelona'dan Çin kulübü Guangzhou Evergrande’ye giden 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bonservisine 42 milyon euro ödendi.

4- Leandro Paredes

Paris Saint Germain, Leandro Paredes için Zenit'e 40 milyon euro verdi.

5- Lucas Paqueta ve Krzysztof Piatek

İtalyan temsilcisi Milan ise Flamengo'dan Lucas Paqueta ve Genoa'dan Krzysztof Piatek'i 35'er milyon euroya kadrosuna kattı.