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Bakan Kasapoğlu, Hollanda Spor Bakanı ile buluştu
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BAKAN KASAPOĞLU, HOLLANDA SPOR BAKANI İLE BULUŞTU

Bakan Kasapoğlu, Hollanda Spor Bakanı ile buluştu

Hollanda'da temaslarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Lahey'de Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins ile görüştü.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki günlük Hollanda ziyaretinde, ülkenin Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins ile bir araya geldi.

Lahey kentindeki Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı binasında yapılan görüşmede, Hollanda'da haziran ayında devreye giren yerel yönetimler, hükümet ve spor dernekleri arasındaki ulusal spor anlaşması ile Türkiye’deki çalışmalar değerlendirildi.

İki ülke arasında uygulama örneklerinin paylaşılacağı, spor yönetim biçimlerini tanıtacak kapsamlı bir çalışma yapılmasına karar verilen görüşmede; engelliler sporu, spor gönüllüğü, tesis işletim verimliliği (enerji verimliliği, çevreci tesisler, tesislerin aktif kullanımı) ve bireylerin yaşam alanlarına yakın spor olanaklarının geliştirilmesi konularında iş birliği çalışmalarının arttırılması prensip olarak kabul edildi.

Kasapoğlu'nun, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Başkanı Michael van Praag ile yaptığı toplantıda ise altyapı çalışmaları, spor finansman modelleri, tesis yönetimi ve taraftar etkinlikleri konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Praag, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’deki Passolig uygulamasını iyi bir örnek olarak değerlendirdiklerini ve son dönemdeki tesisleşme hamlesinden de etkilendiklerini söyledi.

Bakan Kasapoğlu da Türkiye’deki taraftar atmosferinden çok etkilendiğini söyleyen Praag’ı, Türkiye’de bir futbol maçı izlemeye davet etti.

Toplantının sonunda karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Toplantı sonrası basına konuşan Kasapoğlu, "KNVB Başkanı ile çok verimli bir görüşme yaptık. İki ülke arasında sportif konulardaki iş birliğini konuştuk. Hem de futbolun geleceği ile ilgili trendler noktasında fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Hollanda'da bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunacağını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek gençlik alanı gerekse spor konusunda buradaki spor kulüpleri ile hem de Spor Bakanı ile görüşmelerimiz olacak. Bunun yanında burada üniversite okuyan gençlerimizle bir araya geleceğiz yarın da sivil toplum örgütleri ile gerek gençlerimizle gerek sporcularımızla sohbet etme, sorunlarını dinleme ve geleceğe yönelik planlarımızı projelerimizi görüşme fırsatı yakalayacağız. İnşallah çok faydalı ve verimli görüşmeler gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

Daha sonra Eredivisie ekiplerinden Ajax takımının stadı Johan Cruijff Arena'yı gezen Kasapoğlu, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türk amatör sporcular, spor kulüpleri, gençlik ve spor alanında çalışan STK temsilcileri ve gençler ile de bir araya gelecek. 

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