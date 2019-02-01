Osmanlıspor, Balıkesirspor'u da geçti

Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 39. dakikada Sinan Kurt kaydetti.
Ligde üst üste 7. galibiyetini elde eden teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki Osmanlıspor, puanını 38'e yükseltti.
Balıkesirspor Baltok ise 26 puanda kaldı.
Osmanlıspor: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0
Stat: Osmanlı
Hakemler: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Hasan Hüseyin Tetik
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı (Dk. 76 Beykan Şimşek), Numan Çürüksu, Ndiaye, Muhammed Bayır, Ayuk, Hasan Kılıç, Lumanza, Burhan Eşer (Dk. 68 Todorovic), Sinan Kurt, Magaye (Dk. 64 Mertan Caner Öztürk)
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 81 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama (Dk. 53 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
Gol: Dk. 39 Sinan Kurt (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Muhammed Ali Doğan, Dk. 65 Cumali Bişi, Dk. 90 1 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 70 Karcemarskas, Dk. 78 Mertan Caner Öztürk, Dk. 90 5 Sinan Kurt (Osmanlıspor)
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