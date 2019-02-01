﻿
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u da geçti
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR, BALIKESİRSPOR'U DA GEÇTİ

Osmanlıspor, Balıkesirspor'u da geçti

Spor Toto 1. Lig'de 20. haftanın açılış maçında Osmanlıspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.

277 Okunma

Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 39. dakikada Sinan Kurt kaydetti.

Ligde üst üste 7. galibiyetini elde eden teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki Osmanlıspor, puanını 38'e yükseltti.

Balıkesirspor Baltok ise 26 puanda kaldı.

Osmanlıspor: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0

Stat: Osmanlı

Hakemler: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Hasan Hüseyin Tetik

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı (Dk. 76 Beykan Şimşek), Numan Çürüksu, Ndiaye, Muhammed Bayır, Ayuk, Hasan Kılıç, Lumanza, Burhan Eşer (Dk. 68 Todorovic), Sinan Kurt, Magaye (Dk. 64 Mertan Caner Öztürk)

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 81 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama (Dk. 53 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Gol: Dk. 39 Sinan Kurt (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Muhammed Ali Doğan, Dk. 65 Cumali Bişi, Dk. 90 1 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 70 Karcemarskas, Dk. 78 Mertan Caner Öztürk, Dk. 90 5 Sinan Kurt (Osmanlıspor)
Bakan Kasapoğlu, Hollanda Spor Bakanı ile buluştu
Futbolda haftanın programı
Ara transfer dönemi resmen sona erdi
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
2018'de transfere 7 milyar dolar harcandı
2
Sporcuların verimliliği artık telefonla takip edilecek
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿