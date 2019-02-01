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Terim, Mitroglou ve Luyindama'yı maç kadrosuna aldı
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TERİM, MİTROGLOU VE LUYİNDAMA'YI MAÇ KADROSUNA ALDI

Terim, Mitroglou ve Luyindama'yı maç kadrosuna aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferler Mitroglou ve Luyindama'yı Alanyaspor maçının kadrosuna dahil etti.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Terim, yeni transferler Mitroglou ve Luyindama'yı maç kadrosuna dahil etti.

Galatasaray, ligde yarın deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Yeni transferler Konstantinos Mitroglou, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. 

Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: 

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."  

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