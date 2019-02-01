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Mor-Menekşeler'de Sakaryaspor mesaisi
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MOR-MENEKŞELER'DE SAKARYASPOR MESAİSİ

Mor-Menekşeler'de Sakaryaspor mesaisi

Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Hacettepe, günü tek antrenmanla geçirdi.

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Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Hacettepe, günü tek antrenmanla geçirdi.

Isınma koşusu ve 5’e 2 top kapma ile başlayan antrenmanın ikinci bölümü dar alanda taktik çift kale maç ile geçildi.

Mor Menekşeler, Sakaryaspor maçı için son antrenmanı yarın İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirecek ve öğleden sonra maçın oynanacağı Sakarya şehrine geçecek.

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