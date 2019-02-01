Sosyal medyayı bıraktı, Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda kendi yaş grubunda şampiyon olan Sıla Pazar, sosyal medyayla arasına mesafe koyduktan sonra başarıya ulaştığını söyledi.

Edirne Devlet Su İşleri (DSİ) Spor Kulübü yüzücüsü 15 yaşındaki Sıla Pazar, geride kalan hafta Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen şampiyonada kendi yaş grubunda şampiyon olarak milli takıma seçilme yolunda önemli bir başarı elde etti.

Sıla Pazar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hedefinin milli takıma seçilerek Avrupa ve dünyada Tük bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirtti.

Antrenörlerinin tavsiyesi üzerine yüzmeye başladığını ve 7 yıldır yüzdüğünü ifade eden genç sporcu, şunları kaydetti:

"Yüzmeyi çok seviyorum ve başarılar elde ettikçe çok gururlanıyorum. Çünkü emeklerimizin karşılığını almak çok önemli. Antrenörlerimin desteğiyle 2. sınıfta yüzmeye başladım. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda kendi yaş grubumda 5 kilometre serbest stilde, 1 saat 5 dakika 28 saniyelik dereceyle şampiyon oldum. Milli takım seçmelerinde başarılı oldum. Milli takım kadrosuna girmeyi bekliyorum. Hedefim Avrupa ve dünyaya açılıp o seviyede başarılı olup Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek."

Sosyal medyayla arasına mesafe koyduktan sonra başarısının arttığını anlatan Sıla Pazar, şöyle konuştu:

"Normalde telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon hayatımın vazgeçilmeziydi. Hayatımda büyük bir yer tutuyordu. Ancak yüzmeye bu kadar zaman ayırırken diğer şeylerle uğraşmak odaklanmamı engelliyordu. Çünkü yüzmede mental olarak hazır olmak ve odaklanmak çok önemli. Bu yüzden telefonu hayatımdan çıkardım.

Bu konuda ailem de beni çok destekledi. Bilgisayar ve telefon kullanmıyorum. Gerektiği zaman anne ve babamın telefon ve bilgisayarını kullanıyorum. Bunun dışında sosyal medyayla aramda bir perde var. Yaklaşık 8 aydır sosyal medyayla ilişkimi kestim ve bu başarıyı elde ettim. Çünkü şu anda kafam boş ve rahat. Sadece derslerime ve yüzmeye odaklanmış durumdayım."

Genç sporcunun annesi Gülay Sazlı Pazar da elde ettiği başarının kızına milli takım yolunu açtığını belirterek, "Çocuğumu gözlemlediğimde sosyal medya ve telefonla ilgilendiğinde gerilediğini gördüm. Sonra bu tür şeylerle arasına mesafe koydu ve büyük başarı elde etti. Ailesi olarak onunla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Serkan Genç ise Türkiye şampiyonu olan Sıla Pazar'ı tebrik ederek hediyeyle ödüllendirdi. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Serkan Genç ise Türkiye şampiyonu olan Sıla Pazar'ı tebrik ederek hediyeyle ödüllendirdi.

DSİ olarak spora destek verdiklerini belirten Genç, Sıla Pazar'a olan desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.