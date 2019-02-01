Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi hareketli geçti

Ara transferdeki en hareketli sezonlarından birini 4 futbolcu aldığı 2002-2003'te Sergiy Rebrov, Erhan Albayrak, Vladimir Beschastnykh ve Kemal Aslan'ı kadrosuna katarak yaşayan sarı-lacivertliler, 16 yıl sonra da benzer bir transfer hareketliliği geçirdi.

Kadrosunu Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Galatasaray'dan Serdar Aziz, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan, Empoli'den Miha Zajc ve Chelsea'den kiralık olarak Victor Moses ile güçlendiren Fenerbahçe, 5 isim transfer ederek 2002-2003 sezonunun ara transfer dönemini de geçti.

- 16 sezonun 7'si boş geçti

Fenerbahçe, 2002-2003'ten sonraki 16 sezonun 7'sinde ara transfer dönemini boş geçmişti.

Sarı-lacivertliler, başkan Aziz Yıldırım döneminde 2005-2006, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarının ara transfer dönemlerinde yeni isim almadı.

- 15 yıl sonra en fazla ayrılık

Fenerbahçe, 15 yıl sonra takımdan en fazla futbolcunun ayrıldığı ara transfer dönemini geçirdi.

Sarı-lacivertlilerde, 2003-2004 sezonunda 6 futbolcu (Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic, Ceyhun Eriş, Hakan Bayraktar, Erhan Albayrak ve Yusuf Şimşek) ara transfer döneminde takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de bu sezon ara transfer döneminde ise yine 6 futbolcu (Yiğithan Güveli, Ozan Tufan, Diego Reyes, Aatıf Chahechouhe, Uygar Mert Zeybek ve Barış Alıcı) takımdan ayrılan isimler oldu.

- Ali Koç'la 16 transfer

Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç döneminde 2018-2019 sezonunu 16 transferle tamamladı.

Yaz transfer döneminde kadrosuna Barış Alıcı, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci, Yassine Benzia, İslam Slimani, Diego Reyes, Jailson Marques Siqueira, Michael Frey, Andre Ayew ve Harun Tekin'i katan Fenerbahçe, ara transfer döneminde ise takımı Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'la güçlendirdi.