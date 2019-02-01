﻿
Giresunspor kadrosunu 12 oyuncuyla güçlendirdi
﻿
Site İçi Arama
﻿

GİRESUNSPOR KADROSUNU 12 OYUNCUYLA GÜÇLENDİRDİ

Giresunspor kadrosunu 12 oyuncuyla güçlendirdi

Karadeniz temsilcisi, ara transfer döneminde 12 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

250 Okunma

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başkanı Sacit Ali Eren, ara transfer döneminde kadrolarına 12 oyuncu kattıklarını söyledi.

Eren, transfer döneminin son saatlerinde Adana Demirspor'dan Malili Djemoussa Traore'yi 6 aylığına kiraladıklarını belirtti.

Yaklaşık bir ay yoğun bir süreç yaşadıklarını dile getiren Eren, teknik direktör Ümit Özat'ın verdiği rapor doğrultusunda kadrolarını Sercan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5'i yabancı 12 oyuncuyla güçlendirdiklerini vurguladı.

Sacit Ali Eren, bazı futbolcularla yollarını ayırdıklarını ifade ederek, "Yönetim kurulu olarak bize düşen ne varsa yerine getirdik. Bundan sonra iş teknik heyet ve oyuncularda. Kalan haftalarda başarılı sonuçlar alacağımıza inancımız tam." diye konuştu.

Ligin 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Şanlıurfa'da oynayacakları Tetiş Yapı Elazığspor maçından 3 puanla ayrılmak zorunda olduklarının altını çizen Eren, "Mutlak kazanmamız gereken bir maç. Üç puandan başka bir düşüncemiz yok. Sahadan istediğimiz sonuçla ayrılarak ligde çıkış yakalamak ve üst sıralara doğru hızla tırmanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER #Giresunspor
Futbolda haftanın programı
Ara transfer dönemi resmen sona erdi
Giresunspor'da 4 transfer birden
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
2018'de transfere 7 milyar dolar harcandı
2
Sporcuların verimliliği artık telefonla takip edilecek
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿