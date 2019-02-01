El Kabir, Arabistan'a gidemeyince...

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra art arda flaş imzalar atan Ankaragücü'nde El Kabir'in Suudi Arabistan Ligi'ne transferi gerçekleşmedi.
Transfer evrakları yetişmeyen futbolcu ortada kalırken Ankaragücü'nde yapılan transferler sonrasında golcü futbolcu kadro dışında kaldı.
El Kabir sezon sonuna kadar takımda kalacak ancak forma giyemeyecek. Faslı futbolcu Süper Lig'de bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 6 gol atma başarısı göstermişti.
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