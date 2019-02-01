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El Kabir, Arabistan'a gidemeyince...
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EL KABİR, ARABİSTAN'A GİDEMEYİNCE...

El Kabir, Arabistan'a gidemeyince...

Suudi Arabistan takımıyla anlaşan ancak transfer için evrakları yetişmeyen Ankaragücü futbolcusu El Kabir, ortada kaldı.

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Transfer yasağını kaldırdıktan sonra art arda flaş imzalar atan Ankaragücü'nde El Kabir'in Suudi Arabistan Ligi'ne transferi gerçekleşmedi.

Transfer evrakları yetişmeyen futbolcu ortada kalırken Ankaragücü'nde yapılan transferler sonrasında golcü futbolcu kadro dışında kaldı.

El Kabir sezon sonuna kadar takımda kalacak ancak forma giyemeyecek. Faslı futbolcu Süper Lig'de bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 6 gol atma başarısı göstermişti.
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4
Corumluguclu
1 Şubat 201916:07
Bu kim ankym ya, Aykut kocaman gibi hoca olacak o zaman esegin a.. Görurur... Ne yapti ozan tufani....
3
ETLİKLi GÜÇLÜ
1 Şubat 201915:41
İyi olmuş.Şımarık sorumsuz vurdumduymaz.Ne oldu ? arkadaşın dediği gibi gitte murat ağcabay la resim çektir..Sıra Diğer darbecilerede gelecek.Kimse beklemiyordu transfer olacağını, babaların çiftliği gibi yatıyorlardı.Sakatım ayağına takımı satıyorlardı.Ne oldu hepsi son maçta iyileşti oynadı, hani sakattınız.Adama böyle koy...lar.
2
ANGARALI
1 Şubat 201915:28
BÖYLE TOPCULARA YÜZ VERME ŞIKIŞIK GÜNDE BEN OYNAMAM DİYENDEN ZATEN HAYIR GELMEZDİ
1
tolga
1 Şubat 201915:12
şimdi gitte murat ağcabay baksın sana.....
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