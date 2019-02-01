El Kabir, Arabistan'a gidemeyince...

Site Yorumları

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4 Corumluguclu 1 Şubat 201916:07 Bu kim ankym ya, Aykut kocaman gibi hoca olacak o zaman esegin a.. Görurur... Ne yapti ozan tufani....

3 ETLİKLi GÜÇLÜ 1 Şubat 201915:41 İyi olmuş.Şımarık sorumsuz vurdumduymaz.Ne oldu ? arkadaşın dediği gibi gitte murat ağcabay la resim çektir..Sıra Diğer darbecilerede gelecek.Kimse beklemiyordu transfer olacağını, babaların çiftliği gibi yatıyorlardı.Sakatım ayağına takımı satıyorlardı.Ne oldu hepsi son maçta iyileşti oynadı, hani sakattınız.Adama böyle koy...lar.

2 ANGARALI 1 Şubat 201915:28 BÖYLE TOPCULARA YÜZ VERME ŞIKIŞIK GÜNDE BEN OYNAMAM DİYENDEN ZATEN HAYIR GELMEZDİ