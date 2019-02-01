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Mustafa Kaplan: "Trabzon'dan ihtiyacımız olanı alacağız"
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MUSTAFA KAPLAN: "TRABZON'DAN İHTİYACIMIZ OLANI ALACAĞIZ"

Mustafa Kaplan: "Trabzon'dan ihtiyacımız olanı alacağız"

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Trabzonspor maçından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

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Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekiple deplasmanda önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Trabzon'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Üç puan süper olur." dedi.

Bordo-mavili ekibin ligin en genç ve dinamik takımlarından olduğuna dikkati çeken Kaplan, "Rakibimiz aynı zamanda ligin en çok gol atan ekiplerinden biri. Biz uzun süredir puan alamadık, bu süreç daha fazla uzamamalı." diye konuştu.

Kaplan, sarı-lacivertli ekibin ara transfer döneminin en hareketli kulübü olmasına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ankaragücü'nü bir an evvel tehlikeli bölgeden uzaklaştırmalıyız. Bunun için takviye yapmamız gerekiyordu. Yollarımızı ayırdığımız futbolcular oldu. Gidenler ve gelenlerin kaynaşması için hiç vaktimiz olmadan bu maça çıkacağız ancak elimizden geleni yapacağız. İhtiyacımız olanı alarak döneceğimize inanıyorum. Yeni transferlerimizden 4 ya da 5'ine maçta forma verebileceğim. Kadroya alamayacaklarım, maçın başında forma veremeyeceklerim var. Durumlarını ayrı ayrı değerlendireceğiz." 

MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde 12 futbolcuyu kadrosuna katarken, 9 isimle de yollarını ayırdı.
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irfan
1 Şubat 201916:09
hocam zaten bizimkiler formsuz. ıyı analiz yaparak ıyı mevkilerde oynatmanız önemli . yeni gelenler nerde başarılı olurum diyorsa o mevkide oynatmanız faydalı olabilir diye düşünüyorum
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