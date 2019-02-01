Stancu: Gençlerbirliği'nin yeri Süper Lig

İlk kez 2013-2014 sezonunda Orduspor'dan Gençlerbirliği'ne transfer olan Bogdan Stancu, Başkent ekibinin formasını giydiği 4 sezonda çıktığı 96 maçta 35 gol atarak taraftarların gönlünde taht kurdu. 2016-2017 sezonunun devre arasında Bursaspor'a giden Stancu burada geçirdiği 2 sezonun ardından devre arası transfer döneminde eski takımı Gençlerbirliği'ne döndü. Başkent ekibindeki 5. sezonuna 'Merhaba' diyen 31 yaşındaki Rumen golcü, transferi, kariyeri ve Gençlerbirliği günleri hakkında SABAH Ankara'ya konuştu. Bursapor'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'den ve yurt dışından teklifler aldığını belirten Stancu, "Türkiye'de Süper Lig'den birçok teklif vardı. Diğer ülkelerden de teklifler aldım. Gençlerbirliği benim tanıdığım ve bildiğim bir kulüp. Türkiye'de oynadığım dönemde kariyerimde zirve yaptığım yer. O yüzden burayıseçmem çok zor olmadı. Geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

G.BİRLİĞİ'NİN YERİ SÜPER LİG

Teknik direktör Erkan Sözeri'nin transferinde son derece istekli davranmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Stancu, "Orduspor'da oynadığım dönemde Erkan Sözeri'yle beraber çalışma şansımız oldu. Kendisini yakından tanıyorum. Çok iyi bir hoca, çok iyi bir insan ve çok iyi birprofesyonel. Takımın ilk yarıda gösterdiği performansta da büyük payı var" dedi. Takım halinde şampiyonluğa kenetlendiklerinin altını çizen Stancu, "Burada takımdaki herkesin şampiyonluğa inandığını gördüm. Bütün takım şampiyonluk için kenetlenmiş. İlk yarıda 41 puan toplamış ve birbiriyle uyum içinde oynayan bir ekibe geldim. Şampiyonluk için elimden gelen çabayı göstereceğim. Gençlerbirliği'nin yeri 1. Lig değil. Herkes emin olabilir ki sezon sonu tekrardan Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

SON İKİ MAÇ YANILTMASIN

Son iki maçta alınan kötü sonuçların ligin zorluğundan kaynaklandığını belirten Stancu, "Lig uzun ve zorlu bir maraton. Böyle dalgalı sonuçlar almamız çok normal. Hatayspor maçında ben yoktum ama izlediğim kadarıyla zemin iyi değildi. Altınordu karşısında da iyi değildik. İyi oynayamadık. Bunları unutup önümüzdeki maçlara odaklanacağız" şeklinde konuştu.



"ANKARA'NIN BENDE ÖZEL BİR YERİ VAR"

SEZON sonu şampiyonluk coşkusunu taraftarlarla birlikte yaşamak istediklerini vurgulayan Stancu, "Taraftarlarımızı çok seviyorum. Bunu Bursaspor'a transfer olduktan sonra çok daha iyi anladım. Bizim için önemli olan her maçta tribünde olup bizi desteklemeleri. Emin olsunlar ki sezon sonu hep beraber Süper Lig'e döneceğiz. Şampiyonluk coşkusunu da hep birlikte yaşayacağız" dedi. Kendisini hangi takıma ait hissettiğinin sorulması üzerine, "Gençlerbirliği'ni çok sevdiğimi herkes biliyor. Kariyerimin en güzel anlarını burada yaşadım. Yaşamaya da devam etmek istiyorum. Kendimi Gençlerbirliği'ne ait hissettiğim için buradayım" cevabını verdi. Ankara'yı çok sevdiğini de sözlerine ekleyen Stancu, "Türkiye'yi çok seviyorum ama Ankara'nın benim için çok özel bir yeri var. Çocuklarım ve eşim de burada yaşamayı çok seviyorlar" ifadelerini kullandı.

GENÇ YETENEKLERE YARDIMCI OLACAK

GENÇLERBIRLIĞI'NIN Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip kulübü olduğunun altını çizen Stancu, "Gençlerbirliği'ne ilk geldiğim sezonda İrfan Kahveci ve Ahmet Çalık gibi birlikte oynadığım birçok genç oyuncu vardı. Kendilerini geliştirip büyük takımlara transfer oldular. Yine altyapıdan gelen yetenekli oyuncular var. Onlar da kendilerini geliştirip iyi yerlere gidecekler. Gençlerbirliği'nin altyapısı Türkiye'nin en iyi altyapısı. Ben de genç oyunculara elimden geldiği kadar yardımcı olacağım" dedi. Kariyerini Gençlerbirliği'nde sürdürmek istediğini söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "Önemli olan şey bu sezon Süper Lig'e çıkmak. Bu kulüpte top koşturmuş her futbolcu gibi ben de Gençlerbirliği'nde efsane olmayı isterim" diyerek sözlerini noktaladı.