Ankaragücü'nün kış transfer dönemi muhasebesi

Devre arası transfer döneminin bitmesine 3 gün kala transfer yasağını kaldırmayı başaran Ankaragücü, o kısıtlı zamanda kadrosuna kattığı oyuncularla taraftarlarını mutlu etti.

Son dönemde yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle elindeki oyuncular ile yollarını ayırmak zorunda kalan Başkent ekibi, kadro darlığı nedeniyle ikinci devrede oynadığı Galatasaray ve Alanyaspor maçında ilk 11’i oluşturmakta bile zorluk çekmiş ve iki maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Transfer döneminin son günleri yaklaştığında bulduğu maddi kaynaklarla transfer tahtasını açan ve yeni oyuncularına lisans çıkarma engelini kaldıran Ankaragücü yönetimi, transfer listesindeki oyunculara teker teker imza attırdı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan’ın verdiği rapor doğrultusunda, transfer döneminin biteceği son dakikaya kadar çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, bünyesine kattığı isimlerle bol alternatifli bir kadro oluşturdu.

Ankaragücü, kış transfer dönemi kapsamında 10 yabancı ve 2 yerli oyuncu olmak üzere toplamda 12 yeni ismi Beştepe Tesisleri’ne getirerek sarı-lacivertli takıma kazandırdı.

Başkent ekibinin, son 3 güne sığdırdığı gelen oyuncu grubu ve devre arasında takımdan ayrılan isimlerin oluşturduğu tablo ise şu şekilde:

Gelenler: Héctor Canteros (Flamengo), Óscar Scarione (Göztepe), Michal Pazdan (Legia Warszawa), Tyler Boyd (Vit. Guimarães), Ante Kulusic (Sheriff), Wilfried Moke (Atiker Konyaspor), Stelios Kitsiou (PAOK Saloniki), Hadi Sacko (Leeds United), Dever Orgill (Wolfsberger AC), Zaur Sadaev (Akhmat Grozny), Aydın Karabulut (Sivasspor), Cebrail Karayel (Şanlıurfaspor)

Gidenler: Erdem Özgenç (Gençlerbirliği), Thievy Bifouma (Yeni Malatyaspor), Bakary Koné (Arsenal Tula), Erdem Şen (GD Chaves), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Lanre Kehinde (Denizlispor), Kenan Özer (Gazişehir Gaziantep FK), Anton Putsila (Altay), Youness Mokhtar (Kulüpsüz), Łukasz Szukała (Kulüpsüz)