﻿
Fenerbahçe Beko ikinci uzatmada kaybetti
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE BEKO İKİNCİ UZATMADA KAYBETTİ

Fenerbahçe Beko ikinci uzatmada kaybetti

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'e ikinci uzatma sonunda 90-86 mağlup oldu.

446 Okunma

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Alman temsilcisi Bayern Münih'e uzatmalarda 90-86 yenildi.

Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon 3. mağlubiyetini aldı.

Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-20 önde geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 34-29 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin 52-52 berabere geçildiği mücadelenin son çeyreğinde de iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve 66-66 berabere biten maç uzatmaya gitti.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk uzatma devresi 80-80 sona ererken, ikinci uzatma devresinde rakibine 90-86 üstünlük sağlayan Bayern Münih salondan galibiyetle ayrıldı.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Ara transfer dönemi resmen sona erdi
Zajc: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü"
Ali Koç: "UEFA anlayışla karşıladı"
Tolgay Arslan: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası"
Fenerbahçe'de Serdar ve Tolgay sahaya indi
20. haftanın hakemleri belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿