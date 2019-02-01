Ara transfer dönemi resmen sona erdi

Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de 4 Ocak'ta başlamıştı. FIFA kuralları gereği 4 hafta süren ara transfer dönemi sona erdi.
'Ara transfer' ya da 'devre arası transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi resmen sona erdi.
2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
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